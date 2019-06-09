شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 10 حوثيين في مواجهات مع الجيش في صعدة والان مع التفاصيل
لقي عشرة حوثيين مصارعهم في مواجهات مع قوات الجيش بمحافظة صعدة شمال البلاد.
وقال قائد محور أزال العمید الركن عبدالحكیم فاضل إن "وحدات من قوات النخبة في الجیش الوطني نفذت عملیة نوعیة على مواقع تمركز میلیشیات الحوثي في آخر المناطق التي تسیطر علیھا شمال باقم.
وذكر العمید فاضل أن "الجیش الوطني نفذ العملیة بإسناد جوي وبري من قوات تحالف دعم الشرعیة"، مشیراً إلى أن العملیات العسكریة النوعیة تساھم في إضعاف قدرات المیلیشیات وتسھل من عملیة التقدم لقوات الجیش الوطني.
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