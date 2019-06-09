شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 16 مسلحاً من طالبان في غارات جوية جنوب أفغانستان والان مع التفاصيل
نفذت قوات الأمن الأفغانية سلسلة من الغارات الجوية بإقليم أوروزجان جنوب البلاد، مما أسفر عن مقتل 16 مسلحاً على الأقل من حركة طالبان، طبقاً لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.
وقالت مصادر عسكرية مطلعة أمس السبت، إنه تم تنفيذ الغارات الجوية بمنطقة تارين كوت بالإقليم.
وفي الوقت نفسه، دمرت القوات الخاصة الأفغانية مجموعة من المخدرات، خلال عملية بنفس المنطقة.
وذكر المسؤولون أن القوات الخاصة ألقت القبض أيضاً على من يشتبه أنه من المتشددين، خلال نفس العملية.
ولم تعلق الجماعات المتشددة المسلحة المناهضة للحكومة بما فيها طالبان على العمليات حتى الآن.
يأتي ذلك فيما تدهور الوضع الأمني في بعض المناطق بالإقليم خلال الأشهر الأخيرة.
وينشط مسلحو طالبان في المناطق النائية والمضطربة بالإقليم وغالباً ما ينفذون أنشطة إرهابية.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 16 مسلحاً من طالبان في غارات جوية جنوب أفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.