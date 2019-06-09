شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء يتفقد محطات كهرباء عدن بعد توقفها نتيجة الامطار والان مع التفاصيل

تفقد وزير الكهرباء محمد العناني محطات كهرباء مدينة عدن بعد امطار غزيرة تسببت في توقفها. وعقب ساعات من هطول امطار عزيرة تسبب بتوقف عمل محطات الكهرباء قام الوزير يرافقه عدد من مسئولي الوزارة بزيارة ميدانية إلى محطة كهرباء المنصورة ومحطة الملعب ومحطة شيناز. وحث الوزير عاملي مؤسسة الكهرباء على مضاعفة الجهود لتشغيل الكهرباء. وقال العناني في تصريح لصحيفة "عدن الغد" انه يتابع منذ اللحظة الاولى عملية اعادة تشغيل الكهرباء موضحا ان انقطاع التيار بسبب ظروف قاهرة مشددا على ان طاقم المؤسسة يبذل جهوده لاستعادة التيار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الكهرباء يتفقد محطات كهرباء عدن بعد توقفها نتيجة الامطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.