عبدالملك يوجه بتوريد دفعات من الديزل إلى ساحل حضرموت لتوليد الكهرباء

وجه رئيس الوزراء معين عبدالملك بتوريد دفعات من مادتي الديزل والمازوت عبر مصافي عدن إلى محطات كهرباء ساحل حضرموت بشكل مستمر.

و يأتي هذا التوجيه من أجل رفع معاناة أهالي حضرموت و استمرار التيار الكهربائي خلال أيام العيد ومابعده ، بعد أن شهدت مدن ساحل حضرموت في الآونة الأخيرة انقطاع متكرر في التيار الكهرباء .

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و تتلخص هذه الدفعات بمعدل 8 قواطر عملاقة كلَّ يوم ، حيث تتكون من 4 قواطر من مادة الديزل و4 قواطر من مادة المازوت لكافة محطات الكهرباء بساحل حضرموت .

وأكد دولة رئيس الوزراء على حرصه الشديد في متابعة مطالب المواطنين وشكاويهم و البث في حلول سريعة لتلك المطالب ، و خصوصاً في استقرار واستمرار التيار الكهربائي خلال فصل الصيف .