شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة ائتلافية بمولدوفا وتفويضٌ لرئيستها بكبح نفوذ الأثرياء والان مع التفاصيل

اتفقت الأحزاب في مولدوفا، على تشكيل حكومة ترأسها مايا ساندو، وزيرة التعليم ومستشارة البنك الدولي سابقا، وذلك بعد أشهر من المفاوضات، وفقا للعين الإخبارية.

كما مُنحت ساندو، تفويضا بكبح نفوذ الأثرياء الذين لهم نفوذ سياسي في واحدة من أفقر دول أوروبا.

وساندو من أقوى المعارضين للحزب الديمقراطي الذي شكل الحكومة السابقة وزعيمه رجل الأعمال فلاديمير بلاهوتنويك الذي تتهمه بالفساد وإساءة استخدام السلطة.

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وقالت رئيسة الوزراء المُعينَة: "الظلم انتهى اليوم في البلاد، اليوم تبدأ عملية تطهير مولدوفا".

وشكل تكتل (أكوم) المنتمية له ساندو والمؤيد للاتحاد الأوروبي ائتلافا مع الحزب الاشتراكي المدعوم من روسيا في نهاية لجمود استمر شهورا.

لكن الائتلاف دخل في خلاف مع الحزب الديمقراطي لمولدوفا والمحكمة الدستورية التي قالت في وقت سابق إنه ينبغي حل البرلمان، وإن أي قرار سيتخذه المجلس بشأن تشكيل الحكومة سيكون باطلا.