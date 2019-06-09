شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة المياة تبدأ بضخ المياة الجوفية لجميع مديريات عدن والان مع التفاصيل

قالت مؤسسة المحلیة للمیاه, الیوم الأحد, عن استئناف ضخ المیاه الجوفیة لعدد من مدیریات العاصمة المؤقتة عدن. وذكرت المؤسسة في بیان صحفي إنھ: "تم إعادة استئناف ضخ المیاه الجوفیة لمدیریةً خورمكسر والشیخ عثمان ودار سعد أیضا". وأوضحت -المؤسسة- بأنھُ یتم إصلاح عطب بمفتاح الأنابیب الرئیسیة؛ وفور تجھیزه سیتم إعادة ضخ المیاه لمدیریة المعلا والتواھي؛ و المدیریات الأخرى. وقالت؛ َّ بأن: "سیارات الشفط التابعة للمؤسسة؛ تم إنزال منھما سیارتین لمدیرتي المنصورة والشیخ عثمان، وسیارتین آخرتین لمدیریتي كریتر والمعلا؛ ".

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