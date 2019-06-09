مستشفى الصدر بالبصرة على اضواء النقال منذ 10 ايام

وقال مدير اعلام الدائرة خالد سلامة في حديث لـ الخليج 365، ان "التيار الكهربائي انقطع على اجزاء من مستشفى الصدر التعليمي منذ 10 ايام".

واضاف سلامة ان "المولد الخاص بالمستشفى لا يتحمل تشغيل جميع الاجهزة الطبية كونها تحتاج الى تيار كهربائي عالي".



من جانبه، قال احد شهود العيان ويدعى حسين علي ان "التيار الكهربائي منقطع عن ردهات في المستشفى منذ 10 ايام"، مبينا ان "المراجعين يعتمدون وخصوصا في الليل على اضواء هواتفهم النقالة عند التنقل بين ردهات المستشفى".

واضاف ان "اجهزة التكييف والمراوح توقفت عن العمل، والمرضى يعانون من الارتفاع الكبير في درجات الحرارة"، داعيا الجهات المعنية الى "التدخل وحل هذه المشكلة فورا لوجود مرضى من كبار السن".

