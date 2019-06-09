واضاف سلامة ان "المولد الخاص بالمستشفى لا يتحمل تشغيل جميع الاجهزة الطبية كونها تحتاج الى تيار كهربائي عالي".
من جانبه، قال احد شهود العيان ويدعى حسين علي ان "التيار الكهربائي منقطع عن ردهات في المستشفى منذ 10 ايام"، مبينا ان "المراجعين يعتمدون وخصوصا في الليل على اضواء هواتفهم النقالة عند التنقل بين ردهات المستشفى".
واضاف ان "اجهزة التكييف والمراوح توقفت عن العمل، والمرضى يعانون من الارتفاع الكبير في درجات الحرارة"، داعيا الجهات المعنية الى "التدخل وحل هذه المشكلة فورا لوجود مرضى من كبار السن".
كانت هذه تفاصيل خبر مستشفى الصدر بالبصرة على اضواء النقال منذ 10 ايام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.