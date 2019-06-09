وأضاف البنك ان "هذه العملية تؤدي إلى استغناء المصارف عن أساليب النقل القديمة (عربات الربل، الحمالين) التي كانت تشكّل تكاليف إضافية تتحملها مصارفكم".
واكد البنك انه "يقوم بتسلُّم وتسليم الأوراق النقدية (المبالغ) مجاناً من دون تقاضي أيّ نوع من الأجور، تحت أيّ مسمى، سواء كانت نقلاً أم حمالية".
وتأسس البنك المركزي العراقي كبنك مستقل بموجب قانونه الصادر في السادس من آذار من العام 2004، كهيئة مستقلة، وهو مسؤول عن الحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ السياسة النقدية، ويشرف على 10 مصارف تجارية و26 مصرفا اهليا و16 مصارف اسلامية ، اضافة الى 19 مصرفا اجنبيا ، فضلا عن 6 مؤسسات مالية و31 شركة للتحويل المالي
كانت هذه تفاصيل خبر المركزي يطالب المصارف بالاستغناء عن 'عربات الربل والحمالين' في نقل الاموال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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