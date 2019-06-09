المركزي يطالب المصارف بالاستغناء عن 'عربات الربل والحمالين' في نقل الاموال

وقال البنك في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إنه "على كافة المصارف التي تقوم بنقل المبالغ النقدية منه وإليه ان تستخدم وسائل نقل حديثة".

وأضاف البنك ان "هذه العملية تؤدي إلى استغناء المصارف عن أساليب النقل القديمة (عربات الربل، الحمالين) التي كانت تشكّل تكاليف إضافية تتحملها مصارفكم".



واكد البنك انه "يقوم بتسلُّم وتسليم الأوراق النقدية (المبالغ) مجاناً من دون تقاضي أيّ نوع من الأجور، تحت أيّ مسمى، سواء كانت نقلاً أم حمالية".

وتأسس البنك المركزي العراقي كبنك مستقل بموجب قانونه الصادر في السادس من آذار من العام 2004، كهيئة مستقلة، وهو مسؤول عن الحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ السياسة النقدية، ويشرف على 10 مصارف تجارية و26 مصرفا اهليا و16 مصارف اسلامية ، اضافة الى 19 مصرفا اجنبيا ، فضلا عن 6 مؤسسات مالية و31 شركة للتحويل المالي

