الاعرجي لايستبعد استقالة عبد المهدي

وقال الاعرجي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إنّ "الأنباء التي تداولت خلال الأيام القليلة الماضية حول استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وإن لم تكُ حقيقيةً لكنها ليست بالبعيدة عنها كون عبد المهدي يؤمن ببناء دولة المؤسسات".وأوضح أن "الشركاء السياسيين لم يمنحوه الحرية الكاملة للبدء بعملية البناء وتصحيح أخطاء المراحل السابقة وذلك بسبب المحاصصة والإستحواذ"، مشددا "إذا لم تتعاون الكتل معه في إكمال الكابينة الوزاريّة وتقديم مرشحين مهنيين أكفاء للدرجات الخاصة والهيئات المستقلة فإنّه سيبادر إلى تقديم مرشحين من قبله".

واشار الى أن "استقالته ستكون جاهزة عند وجود أيّة عرقلة من أيّة كتلة، كونه لا يريد أن يتحمل أخطاء الآخرين؛ فهو ليس من المُتشبثين في المنصب".

