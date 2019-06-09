الجملة العصبية: استقبال 408 حالة طارئة خلال العيد

وقال مدير المستشفى سمير حميد الدلفي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "طوارئ المستشفى تعمل على مدار الساعة خلال عطلة العيد وبكادر متخصص متكامل استقبلت خلالها مختلف اصابات الحبل الشوكي والدماغ".وأضاف، أن "المستشفى استقبلت ٤٠٨ حالة طارئة خلال عطلة العيد للفترة من الثلاثاء ولغاية أمس السبت جميعها بالرأس والحبل الشوكي"، موضحاً أن "من بينها ١٨٤ حادث سير وسقوط من أماكن مرتفعة فضلاً عن ثلاث إصابات بالرأس نتيجة الرمي العشوائي".

وأشار الدلفي، إلى أن المستشفى استقبل "أكثر من ٨١ إصابة بالرأس نتيجة التعرض لشدة خارجية بينها حوادث الشجار وغيرها، فضلاً عن ٩١ جلطة دماغية وردت للمستشفى وعشرات الحالات الأخرى".