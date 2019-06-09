أحكام بالسجن بحق مدانين بالمتاجرة بالمخدرات

وأشار البيان، إلى أن "المدان اعترف بجلب مادة الكريستال من محافظة السليمانية لبيعها في بغداد والمحافظات الأخرى".
وتابع، أن "محكمة جنايات واسط أصدرت ثلاثة أحكام مختلفة بالسجن بحق ثلاثة مدانين بالمتاجرة بالمواد المخدرة"، لافتاً الى ان "اثنين من المدانين تلقيا حكماً بالسجن لمدة ست سنوات فيما تلقى مدان آخر حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات".
وأوضح البيان، أن "الأحكام صدرت وفقاً لأحكام المادة 28/ أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".
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