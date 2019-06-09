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أحكام بالسجن بحق مدانين بالمتاجرة بالمخدرات

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‎وقال المجلس في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "المحكمة الجنائية المركزية ‏في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية أصدرت حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات مع ‏غرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار لمدان ضبطت بحوزته كيلوغرامين اثنين من مادة ‏الكريستال المخدرة‎".

وأشار البيان، إلى أن "المدان اعترف بجلب مادة الكريستال من محافظة السليمانية لبيعها في بغداد ‏والمحافظات الأخرى‎".

وتابع، أن "محكمة جنايات واسط أصدرت ثلاثة أحكام مختلفة بالسجن بحق ثلاثة مدانين ‏بالمتاجرة بالمواد المخدرة"، لافتاً الى ان "اثنين من المدانين تلقيا حكماً بالسجن لمدة ست سنوات ‏فيما تلقى مدان آخر حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات‎".

وأوضح البيان، أن "الأحكام صدرت وفقاً لأحكام المادة 28/ أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية ‏رقم 50 لسنة 2017".‏

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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