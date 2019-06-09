أحكام بالسجن بحق مدانين بالمتاجرة بالمخدرات

‎وقال المجلس في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "المحكمة الجنائية المركزية ‏في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية أصدرت حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات مع ‏غرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار لمدان ضبطت بحوزته كيلوغرامين اثنين من مادة ‏الكريستال المخدرة‎".وأشار البيان، إلى أن "المدان اعترف بجلب مادة الكريستال من محافظة السليمانية لبيعها في بغداد ‏والمحافظات الأخرى‎".

وتابع، أن "محكمة جنايات واسط أصدرت ثلاثة أحكام مختلفة بالسجن بحق ثلاثة مدانين ‏بالمتاجرة بالمواد المخدرة"، لافتاً الى ان "اثنين من المدانين تلقيا حكماً بالسجن لمدة ست سنوات ‏فيما تلقى مدان آخر حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات‎".

وأوضح البيان، أن "الأحكام صدرت وفقاً لأحكام المادة 28/ أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية ‏رقم 50 لسنة 2017".‏