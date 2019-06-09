الأهلي يصدر بيانا جديدا بشأن أزمة الدوري المصري

أعلن مجلس إدارة الأهلي، تمسكه بموقفه، برفض استكمال بطولة الدوري المصري بعد بطولة كأس أمم أفريقيا، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو/حزيران الحالي حتى 19 يوليو/تموز المقبل.

وأصدر الأهلي بيانا جاء فيه: "أرسل النادي مذكرة للاتحاد المصري لكرة القدم يؤكد خلالها عدم التفريط في حقه ببطولة الدوري هذا الموسم، وكشفت عن العديد من الوقائع التي لم يلتزم فيها اتحاد الكرة بمبدأ تكافؤ الفرص أو تطبيق قواعد اللعب النظيف، هذا فضلا عن غياب العدالة بين الأندية خاصة عند تحديد مواعيد المباريات المتبقية من مسابقة الدوري".

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وأضاف: "رصدت إدارة النادي قيام الاتحاد بتغيير مواعيد العديد من المباريات عقب الإعلان عنها وتأجيل المباريات المؤجلة للمنافسين وعدم المساواة في الفارق الزمني بين المباريات وما بين لقاءات الأهلي الذي أدى مباراة كل 72 ساعة على مدار 8 مواجهات، في الوقت الذي لم يلتزم فيه المنافس بهذا الفارق الزمني عند إقامة مؤجلاته وتطرقت مذكرة النادي إلى عدم تقدير عامل الوقت من جانب اتحاد الكرة والذي عمل على استهلاكه وكان كافيا لاستكمال مسابقة الدوري قبل انطلاق بطولة الأمم الأفريقية".

وأردف: "تجاهل الاتحاد الإساءات العلانية التي جاءت في حق القائمين على إدارة اللعبة والحكام من مسؤولين في المنظومة الرياضية دون حسيب أو رقيب".

وحسب البيان "كشف النادي في مذكرته عن مسؤولية الاتحاد بشأن أزمة القيد في القائمة الأفريقية في نسختها الجديدة، خصوصا أن الاتحاد لم ينتبه عند تأجيل المباريات لمشكلة القيد الأفريقي والأزمة التي سوف تواجهها الأندية المصرية المشاركة في بطولات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) سواء فيما يتعلق بقيد اللاعبين الجدد وحرمانهم من المشاركة في الأدوار الأولى من البطولة نظرا لعدم قيدهم في المواعيد المحددة سلفا بسبب عدم انتهاء المسابقة المحلية مبكرا".

وجاء في المذكرة أن الأهلي "يحرص دائما على المعاونة للارتقاء بالكرة المصرية وإرساء القيم الرياضية ومستمر في قناعاته الراسخة في تطبيق قواعد اللعب النظيف لذا فإن النادي يحتفظ بكل حقوقه الكاملة في بطولة الدوري العام للموسم الحالي وما سوف يتخذه مجلس الإدارة من قرارات في اجتماعه المقرر خلال ساعات بشأن جميع الملاحظات السابق الإشارة إليها والتي تم رصدها بوقائع مثبتة على مدار الموسم".