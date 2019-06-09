تقرير.. رونالدو آخر خطوة في طريق فان ديك نحو المجد

حقق فيرجيل فان ديك مدافع وقائد منتخب هولندا وفريق ليفربول الإنجليزي، العديد من الإنجازات على المستوى الشخصي هذا العام، قد تعزز فرصه في التتويج بجائزة الفيفا لأفضل لاعبي العالم.

وعلى صعيد المسابقات المحلية مع ليفربول، فاز فان ديك بجائزة أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز الذي حصد فيه ليفربول 97 نقطة، بفارق نقطة عن البطل مانشستر سيتي.

أرقامه مع ليفربول

شارك فان ديك في جميع مباريات فريقه الـ38 بالبريميرليج الموسم المنصرم، حيث سجل 4 أهداف بالإضافة لهدف في كأس الاتحاد وثنائية في دوري أبطال أوروبا، منهما هدف حاسم للغاية ضد بايرن ميونيخ في إياب ثمن النهائي.

توج فيرجيل كأفضل لاعب في الدوري خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، الذي شهد اعتلاء ليفربول لصدارة الدوري الإنجليزي.

وعلى مستوى صناعة الأهداف، أسهم فان ديك بهدفين في دوري أبطال أوروبا ومثلهما في البريميرليج، وحقق نسبة 100% من الإنقاذات الدفاعية الصحيحة على مدار الموسم.





دوري الأمم الأوروبية

قاد فان ديك "الطواحين" للتأهل لنصف نهائي دوري الأمم الأوروبية بهدف قاتل في مرمى ألمانيا، منح منتخب بلاده التعادل 2-2، وبطاقة العبور للدور التالي.

التعادل القاتل في الوقت بدل الضائع، جعل هولندا تصعد للمركز الأول وهبط بفرنسا للمركز الثاني وألمانيا للثالث والأخير.

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ورغم أن مباراة إنجلترا جاءت بعد 5 أيام من التتويج بدوري أبطال أوروبا، إلا أن ما قدمه فيرجيل ضد الإنجليز في نصف النهائي لم يعكس أي انخفاض أو تراجع أو عدم تركيز في مباراة كانت مليئة بالأخطاء الدفاعية القاتلة من جانب الفريقين.







المواجهات الفردية

في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، أوقف فان ديك أي محاولة من الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة ونجم مواجهة الذهاب، ليقود "الريدز" للنهائي عن جدارة واستحقاق.

وتكرر الأمر نفسه في النهائي مع الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير، وفي أكثر من هجمة مع الكوري الجنوبي سون هيونج مين.

وقبل تلك المواجهتين، كان روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ ضحية أخرى لفان ديك في ملعب "أليانز آرينا" في إياب دور الـ16، في لقاء شهد غياب هجومي تام لأصحاب الأرض على عكس المعتاد.





رونالدو المحطة الأخيرة

سيكون نجم البرتغال كريستيانو رونالدو هو المنافس الأخير لفان ديك، في رحلته لمواصلة التألق على أمل حصد الكرة الذهبية.

وتلتقي هولندا مع البرتغال أملاً في أول لقب بالبطولات الكبرى بالنسبة للطواحين منذ عام 1988، حين توجوا بكأس أمم أوروبا، والثاني في تاريخهم إجمالاً.

وعلى صعيد المتنافسين لفان ديك على الكرة الذهبية، فهناك ليونيل ميسي بطل الدوري الإسباني مع البارسا والمرشح بقوة لحصد لقب كوبا أمريكا مع الأرجنتين، بالإضافة لكريستيانو بطل الدوري الإيطالي والمرشح أيضا لدوري أمم أوروبا، بجانب زميله المصري محمد صلاح الذي يستعد لقيادة "الفراعنة" في كأس أمم أفريقيا.

وفي حال توج فان ديك بالكرة الذهبية هذا العام، فلن تكون هناك مساحة لحالة الجدال التي صاحبت فوز مدافعين ولاعبي خط الوسط بالجائزة من قبل، وتحديداً الإيطالي فابيو كانافارو في 2006 والكرواتي لوكا مودريتش العام الماضي.