قطر تعادي مصر مجددا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تنظيم الحمدين يكشف عن عداوة جديدة للشعب المصري، بعد أسابيع قليلة من تصريح أكبر الباكر رئيس الخطوط الجوية القطرية، الذي وصف فيه المصريين بـ"الأعداء"؛ حيث اعتقل النظام القطري مصريين اثنين منذ 7 أشهر، ولم يوجه لهما تهما رسمية.

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