غضب في فلسطين وغزو للحوم الروسية..نشرة الظهيرة للعين الإخبارية

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة، وتحت عنوان "غضب فلسطيني لتأييد سفير أمريكا ضم إسرائيل أجزاء من الضفة"، أثارت تصريحات السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان أيد فيها ضم تل أبيب لأجزاء من الضفة الغربية موجة غضب فلسطينية، وتنديدا واسعا من اليسار الإسرائيلي.

وإلى ليبيا، برزت تصريحات المسماري، حول خريطة توضح عدد الإرهابيين من أصل ليبي في دول أوروبا.

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ومن الجزائر، تباينت آراء الأحزاب السياسية إزاء دعوة الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح إلى تبني "الحوار الشامل" من أجل الخروج من الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد، بين مرحب بذلك ومُصر على المطالبة بالتغيير.

وإلى خارج منطقة الشرق الأوسط، نجد رئيس المكسيك يعرض على ترامب الحوار وإقامة علاقات ودية، وبايدن في صدارة ترشيحات الديمقراطيين لرئاسة أمريكا.



أما في الاقتصاد فتطالعون عناوين من قبيل: اللحوم الروسية تغزو الأسواق الصينية بعد توتر المفاوضات التجارية، ومصائب اقتصاد تركيا تتوالى، والطلب النقدي يسجل أدنى مستوى خلال 5 سنوات، وجونسون يهدد بتعليق سداد بريطانيا 50 مليار دولار مرتبطة ببريكست.

وإلى الرياضة، نطالع سقوط فرنسا في تصفيات اليورو.. إلى جانب عناوين أخرى كثيرة ليوم الأحد الموافق 9 يونيو/حزيران 2019.

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