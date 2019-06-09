هونج كونج تستعد لأكبر مسيرة احتجاجية منذ 15 عاما

خرج عشرات الآلاف في هونج كونج للشوارع، الأحد، في مسيرات احتجاجية تطالب الحكومة بإلغاء مشروع قانون مقترح يسمح بتسليم المشتبه بهم للصين لمحاكمتهم.

وتأتي هذه التطورات بينما تستعد الشرطة للتعامل مع ما قد تكون أكبر مسيرة في المدينة خلال 15 عاما.



وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية في هونج كونج، أن قادة الشرطة دعوا المحتجين للتحلي بضبط النفس، ونشروا أكثر من ألفي ضابط استعدادا للمسيرة التي توقع منظموها أنها قد تجتذب مشاركة أكثر من نصف مليون شخص.

ويجعل ذلك المظاهرة الأكبر منذ 2003 عندما نجحت احتجاجات مماثلة في إجبار الحكومة على التخلي عن قوانين أكثر صرامة فيما يتعلق بالأمن القومي.

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وتتجه المسيرة ببطء نحو البرلمان حيث من المتوقع أن تبدأ المناقشات يوم الأربعاء على تعديلات جذرية مقترحة من الحكومة على القانون المعني بتسليم الهاربين والمشتبه بهم.

وتشير المؤشرات الأولية إلى أن الحشود قد تصل إلى مئات الآلاف؛ إذ إن محطات مترو الأنفاق مليئة بأشخاص يحاولون الانضمام للمسيرة التي ستبدأ الساعة الثالثة عصرا بالتوقيت المحلي (07:00 بتوقيت جرينتش) في فيكتوريا بارك.

وأقلق مبدأ التسليم للصين الكثيرين في هونج كونج المستعمرة البريطانية السابقة التي عادت لحكم الصين في 1997 بضمانات للحكم الذاتي والحفاظ على الحريات بما يشمل نظاما قضائيا منفصلا.

ودافع مسؤولون من حكومة هونج كونج مرارا عن تعديل القانون حتى مع رفع سقف الجرائم التي يمكن تسليم المتهمين بها إلى جرائم تستوجب عقوبات بالسجن سبع سنوات أو أكثر.

ويقولون إن التعديلات المقترحة على القانون تشمل ضمانات مناسبة من بينها حماية القضاة المحليين المستقلين الذين سينظرون في كل قضية قبل الموافقة على التسليم.