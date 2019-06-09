انت الان تتابع أربعة قتلى في تبادل إطلاق نار بين أنصار حزبين متنافسين في #الهند ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

زعيمة حزب مؤتمر ترينامول لعموم الهند ماماتا بانيرجي رئيسة حكومة ولاية البنغال الغربية في تجمع في كالكوتا

قتل ثلاثة من مؤيدي حزب الشعب الهندي (بهاراتيا جاناتا) اليميني الحاكم وأحد أنصار حزب محلي في تبادل لإطلاق النار في ولاية البنغال الغربية، حسبما أعلنت الشرطة وسياسي محلي الأحد.

وجرح 18 شخصا آخرين على الأقل في المواجهات التي اندلعت السبت في الولاية الواقعة في شرق الهند وتشهد توترا منذ أن أطلق حزب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي العام الماضي حملته للانتخابات التشريعية الأخيرة.

وقال مسؤول في الشرطة المحلية لوكالة فرانس برس إن "ثلاثة من القتلى هم عمال ينتمون إلى حزب بهاراتيا جاناتا والرابع من مؤيدي حزب مؤتمر ترينامول لعموم الهند".

من جهته، كتب القيادي في حزب الشعب الهندي موكول روي في تغريدة على تويتر أن العمال الثلاثة "قتلوا بالرصاص" في ساندشخالي في البنغال الغربية.

ووقعت مواجهات بين أنصار الحزبين مرات عدة في الولاية المتقلبة سياسيا التي تصاعد العنف فيها بعد انتخاباتٍ جرت في نيسان/ابريل وأيار/مايو واستمر بعد إعلان النتائج.

ويتبادل الحزبان باستمرار الاتهامات بالقتل والترهيب والفساد. ويتهم حزب "ترينامول" الذي تقوده ماماتا بانيرجي في معاقله في البنغال الغربية، حزب الشعب الهندي بتدبير اضطرابات في المنطقة.

وقال شهود عيان لفرانس برس إن التوتر ما زال كبيرا في سانديشخالي حيث وقعت المواجهات السبت. وقد انتشر أكثر من مئة شرطي في هذه المنطقة.

وبذل حزب رئيس الوزراء الهندي جهودا شاقة ليحصد عددا كبيرا من المقاعد في الولاية في الانتخابات الأخيرة. وقد فاز ب18 مقعدا مقابل مقعدين فقط في اقتراع 2014. من جهته، حصل حزب "ترينامول" على 22 مقعدا بينما فازت المعارضة الممثلة بحزب المؤتمر (يسار الوسط) على 42 مقعدا.

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قال الأمين العام لحزب بهاراتيا جاناتا في الولاية سايانتان باسو في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الهندية إن الصدامات الأخيرة وقعت عندما حاول ناشطون من حزب مودي رفع أعلام وتوزيع ملصقات إعلانية في المدينة.

وأضاف "حاولوا نزع أعلامنا وإعلاناتنا وعندما عبرنا عن احتجاجنا أطلقوا النار".

من جهته، أكد جيوتيبريو موليك المسؤول المحلي في حزب ترينامول أن "ناشطين من بهاراتيا جاناتا هاجموا وقتلوا أحد ناشطي" حزبه.

ويفترض أن تجرى الانتخابات المحلية في ولاية البنغال الغربية في 2021، ويتوقع أن يبذل حزب بهاراتيا جاناتا جهودا شاقة للفوز فيها.

وقتل ناشط من حزب بهاراتيا جاناتا بالرصاص في كالكوتا عاصمة البنغال الغربية الشهر الماضي بينما تعرضت سيارة ناشط في "ترينامول" للرشق بالحجارة من قبل منافسين سياسيين. ودان رئيس الوزراء الهندي مقتله معتبرا أنه "مشين ومناف للديموقراطية".

وكان حزب مودي بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي حقق غالبية كبرى عبر فوزه ب 303 مقاعد في مجلس النواب من اصل 542 مقعداً، موجها ضربة قوية لمنافسه الرئيسي حزب المؤتمر بزعامة راهول غاندي الذي نال 52 مقعدا فقط.

وفاز مودي بالانتخابات بعد قيادته حملة قدم فيها نفسه كرجل قوي قادر على حماية أمن البلاد.