الان تتابع عشرات من المستوطنين اليهود وبشكل موسع يقتحمون الأقصى والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365
اقتحم العشرات من المستوطنين اليهود اليوم، وبشكل موسع المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت مصادر فلسطينية في القدس، أن عشرات المستوطنين وعبر مجموعات صغيرة، اقتحموا المسجد الأقصى ونفذوا جولات مشبوهة في باحات ومرافق المسجد المبارك والخروج من المسجد من جهة باب السلسلة.
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