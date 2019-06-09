الان تتابع المتاريس تعود للشوارع السودانية والخرطوم موعودة بـ«يوم أسود» والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخرطوم- الخليج 365:
عادت المتاريس منذ صبيحة اليوم الأحد الى شوارع السودان مجدداً تلبية لدعوة العصيان المدني التي وجهتها قوى المعارضة السودانية.
وكان تجمع المهنيين السودانيين قد دعا إلى “عصيان مدني” اعتبارا من اليوم الأحد على أن يستمر حتى تسليم المجلس العسكري الانتقالي السلطة لحكومة مدنية.
وأعلن تجمّع المهنيين السودانيين، الذي أطلق الحركة الاحتجاجية في السودان، “العصيان المدني” اعتبارا من اليوم الأحد على ألّا ينتهي إلا بقيام حكومة مدنية بإذاعة “إعلان بيان تسلم السلطة” عبر التلفزيون السوداني.
وكان المجلس العسكري السوداني قد جدد رغبته في استئناف التفاوض مع (قوى إعلان الحرية والتغيير) (الإطار الجامع للقوى
المنظمة للاحتجاجات) فيما قدمت الأخيرة حزمة شروط إلى رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد علي، الذي زار الخرطوم، أمس الجمعة للقيام بوساطة بين الجانبين بعد توقف المفاوضات بينهما عقب فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة السوداني بالعاصمة الخرطوم.
من جهة أخرى ذكرت مصادر أن قوات الجيش السوداني وجهت انذاراً شديد اللهجة لقوات الدعم السريع لمغادرة الخرطوم والانسحاب رسميا لحدود ماقبل السادس من ابريل ، الأمر الذي قوبل بالرفض من قبل قيادتها مما ينذر بمواجهات مسلحة في الخرطوم اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر المتاريس تعود للشوارع السودانية والخرطوم موعودة بـ«يوم أسود» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.