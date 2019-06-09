إعفاء مدير استخبارات "الدعم السريع" في السودان من منصبه

أعلنت السلطات السودانية، الأحد، إعفاء مدير دائرة الاستخبارات بالدعم السريع اللواء محمد عبد الله من منصبه وعينت العميد مضوي حسين خلفا له.

وكان المجلس العسكري الانتقالي قد أكد أن قوات الدعم السريع تتعرض لحملة إعلامية سلبية تشنها جهات مغرضة.

وأشار المجلس في بيان، الأربعاء الماضي، إلى أن "الأيام الماضية شهدت حملة إعلامية تقوم بها جهات مغرضة تتهم قوات الدعم السريع بجرائم هي بريئة منها".

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ونوَّه البيان بدور قوات الدعم السريع في الانحياز لمطالب الشعب السوداني وإرادته الحرة، رافضة أوامر النظام السابق الرامية إلى فض المعتصمين بالقوة.

وختم البيان بأن قوات الدعم السريع ستظل "قوية منيعة أبداً تساند الثورة (الشعبية السودانية) وتعض على إنجازاتها وتتمسك بمبادئها وتحافظ على الأمن، وتتصدى لكل محاولات الفوضى والنهب والاحتيال وتفتح المتاريس وتزرع الطمأنة في قلوب المواطنين وتعين على فضائل الخير وقيم السودانيين السمحة ضمن قوات المنظومة الأمنية".

وأعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان، إبريل /نسيان الماضي، تعيين قائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان حميدتي نائبا له.