مقديشو: مسؤولو الأمن يوافقون التركيز على الشرطة المجتمعية لتعزيز الأمن

وافق الاجتماع الأمني الأسبوعي برئاسة عمدة مقديشو الذي تضاعف من منصب حاكم منطقة بنادير ، عبد الرحمن عمر عثمان ، على التركيز على الشرطة المجتمعية لتعزيز الاستقرار في المدينة.

وافق مسؤولو الأمن في اجتماع أمني في مقديشو برئاسة عمدة المدينة عبد الرحمن عمر عثمان التركيز على الشرطة المجتمعية لتعزيز الاستقرار في العاصمة.

واتفق المسؤولون الذين حضروا وكذلك وزير الأمن الداخلي ، محمد أبو بكر إسلو ، مساء السبت ، على مواصلة العمليات الأمنية عبر المناطق ، والشروع في أعمال الشرطة المجتمعية والتنمية لتجنب التحديات المتعلقة بالأمن التي يعيشها الصوماليون.

ويأتي الاجتماع مباشرة بعد احتفالات عيد الفطر الناجحة حيث تم تعزيز الأمن في جميع أنحاء المدينة خلال شهر رمضان المبارك.

وتم وضع نقاط تفتيش إضافية لفحص الأمن لتجنب الهجمات الإرهابية المحتملة.