اهمال الحمدين للقطاع الصحي فاقم من انتشار سرطان الرئة

يعاني القطاع الصحى فى قطر من أزمات متعددة، تسبب فيها إهمال تنظيم الحمدين لهذا القطاع الحيوى، وهو ما جعل الأمراض تنتشر بين القطريين بشكل متزايد خلال السنوات الأخيرة، لا سيما فى ظل عدم توفير الاحتياجات اللازمة لعمل المؤسسات الطبية بالشكل الأمثل.

وبحسب تقرير قناة "مباشر قطر"، فإن هذا الإهمال تسبب فى انتشار الكثير من الأمراض بين القطريين ومن بينها سرطان الرئة الذى تزايد معدل انتشاره مؤخرًا فى البلاد، ليحتل المرتبة الخامسة بين الذكور، والثامنة بين الإناث فى قائمة أكثر أنواع السرطان شيوعًا فى قطر، فيما بلغت نسبة الوفيات المرتبطة بهذا السرطان 16%.

وأكدت قناة المعارضة القطرية، أن تميم بن حمد عمل على أسلوب المراوغة وبدأ حملة للتوعية دون اتخذ أية خطوات تذكر على أرض الواقع لحماية الشعب القطرى، من مثل هذه الأمراض.