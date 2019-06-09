بداية "قوية" لبورصات الخليج بعد عطلة العيد

ارتفعت أسواق الخليج في التعاملات المبكرة، اليوم الأحد، مع استئناف التداولات عقب عطلة عيد الفطر؛ حيث اقتفى المستثمرون أثر المكاسب في الأسواق العالمية يوم الجمعة، وفقا للعين الإخبارية.

وقفزت مؤشرات الأسهم العالمية الكبرى وهوت عائدات سندات الخزانة الأمريكية يوم الجمعة بعد تباطؤ نمو الوظائف؛ ما عزز الآمال في خفض أسعار الفائدة الأمريكية بينما صدرت تلميحات عن إحراز تقدم في المعارك التجارية لواشنطن.

وقفز المؤشر السعودي 0.6% مع إقبال المستثمرين على الأسهم القيادية. وصعد سهم مصرف الراجحي 1%، والاتصالات السعودية 1.4%، والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 0.9%.

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وزاد مؤشر دبي 0.3% بفضل مكاسب قوية للأسهم العقارية. وزاد سهم داماك 0.6%، والاتحاد العقارية 3.7% وإعمار العقارية 0.5%.

وقال متعامل في دبي "المعنويات ارتفعت في الأسواق العالمية بصفة عامة وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية".

وصعد مؤشر أبوظبي 0.2% بفضل صعود سهم مصرف أبوظبي الإسلامي 1.8% واتصالات 0.5%.