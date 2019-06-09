بايدن في صدارة ترشيحات الديمقراطيين لرئاسة أمريكا

تصدر جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق قائمة المتنافسين الديمقراطيين على ترشيح الحزب لرئاسة الولايات المتحدة في استطلاع لرأي الناخبين بولاية أيوا، وفقا للعين الإخبارية.

فيما يتنافس كل من بيرني ساندرز وإليزابيث وارن وبيت بوتيجيج على المركز الثاني في الولاية نفسها.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته "دي موين ريجيستر" و"سي.إن.إن" و"ميدياكوم أيوا" أن 24% من الناخبين الديمقراطيين المحتملين في ولاية أيوا، التي تدشن سباق الترشيحات الرئاسية في فبراير/شباط المقبل، يفضلون بايدن كخيار أول بالنسبة لهم.

بينما يفضل 16% ممن شملهم الاستطلاع، السيناتور ساندرز، في حين حصلت السيناتور وارن على 15%، وبوتيجيج رئيس بلدية ساوث بند بولاية أنديانا على 14%. ولم يصل أي من المرشحين الآخرين إلى نسبة 10%.

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ويتنافس أكثر من 20 مرشحا ديمقراطيا على فرصة منافسة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب الذي سيعلن رسميا تدشين حملته الانتخابية لفترة جديدة في 18 يونيو/حزيران، في أورلاندو بولاية فلوريدا التي كان قد فاز بها خلال انتخابات 2016.

وبايدن الذي شغل منصب سيناتور لمدة ست سنوات قبل أن يُصبح الرجل الثاني في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، يتصدر استطلاعات الرأي في صفوف الديموقراطيين.

أما ساندرز، فجاء في المركز الثاني خلف بايدن في معظم الاستطلاعات.

وسبق لترامب أن وصف بايدن بـ"النعسان" و ساندرز بـ"المجنون"، حيث كتب في تغريدة له: "أعتقد أن المجنون بيرني ساندرز سيواجه النعسان جو بايدن، ليكونا المُرشَّحين النهائيين ضد صاحب أفضل اقتصاد في تاريخ بلدنا. إنني أتطلع إلى مواجهة أيا كان".