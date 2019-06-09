الجيش اليمني يعيد مواقع جديدة من ميليشيات الحوثي شمال صعدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أعلن الجيش الوطني اليمني إحراز قواته تقدما ميدانيا في مديرية باقم شمال محافظة صعدة، حيث استعاد مواقع جديدة من ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.
وقال مصدر عسكري يمني "إن وحدات من الجيش مسنودة من طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن، فرضت سيطرتها على التبة البيضاء والتباب السود في ذات باقم، وتمكنت من قطع الطريق الدولي إلى المديرية، والذي كان يمد ميليشيات الحوثي الإرهابية بالإمداد والتموين لمواقعها هناك".
وفي صعدة قصفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية تجمعات للميليشيات الحوثية خلف سلسلة مرتفعات جبال سحامة في مديرية كتاف شرق المحافظة، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات وتدمير عربة عسكرية تابعة لها.
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