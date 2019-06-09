شكرا لقرائتكم ظريف يرد على هوك: صواريخنا ليست "فوتوشوب" وسترى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، رداً على تصريحات برايان هوك المبعوث الأميركي الخاص بإيران، أن قدرات إيران العسكرية وصواريخها ليست "فوتوشوب" مستطرداً بتهديد "سنرى ذلك في المستقبل".

وكان هوك، قد كشف الفبركة الإعلامية التي يمارسها النظام الإيراني لخلق انطباع زائف عن قدراته العسكرية، مثل تعديل الصور باستخدام برنامج "فوتوشوب" لإظهار تزايد قوته الصاروخية. وكذلك الادعاء بصناعة طائرات مقاتلة جديدة من خلال نشر صور مُحرّفة لطائرات قديمة.

ووفقاً لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، فقد أكد ظريف خلال مؤتمر صحافي، الأحد، في طهران، أن "ترمب اتخذ سياسة الحرب الاقتصادية ضدنا وهذه الحرب يجب أن تتوقف".

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وأشار إلى أن هناك دولاً بدأت ترفض سياسات الولايات المتحدة الأحادية، مثل قرار الصين وروسيا بعدم استخدام الدولار في التبادلات الاقتصادية"، مضيفاً أن "الآن هو الوقت المناسب للتناغم ولن نسمح للولايات المتحدة باتباع سياسات من جانب واحد ضد العالم".

وعن زيارة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي لإيران، للوساطة من أجل التفاوض مع الولايات المتحدة، قال وزير الخارجية الإيراني إن "السيد آبي، يزور إيران كرئيس وزراء لبلد صديق وسنعلن وجهات نظرنا له خلال هذه الزيارة".

وأضاف أن "إيران ستبلغ آبي بأن حرب ترمب الاقتصادية ضد إيران يجب أن تتوقف".