حريق هائل في السعودية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – السعودية اندلع حريق هائل ، السبت، في مزارع بحي السبيلة غرب دومة الجندل، التابعة لمنطقة الجوف في السعودية. وأظهرت صور ومقاطع فيديو نشرها مواطنون الذين اضطروا لإخلاء منازلهم خشية وصول ألسنة اللهب إليها، النار مستعرة في عدد من مزارع النخيل في المكان. وتكررت حوادث مشابهة في الأعوام الثلاثة الماضية وتسببت بخسائر كبيرة للمزارعين.

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