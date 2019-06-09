الحسن وعثمان افتتحا حملة تبرّع بالدم لصالح الصليب الأحمر

افتتح المدير العام ل​قوى الأمن الداخلي​ اللواء ​عماد عثمان​ ووزيرة الداخلية والبلديات ​ريا الحسن​، حملة تبرّع بالدم لصالح ​الصليب الأحمر اللبناني​، بعد الاحتفال بالذكرى الـ158 لتأسيس قوى الأمن في باحة ثكنة المديرية العامة.

وكان قد لفت عثمان في كلمة لها خلال الاحتفال في الذكرى الـ158 لتأسيس المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، إلى أنّ "158 عامًا مضى من عمر قوى الأمن الداخلي، ولا تزال العنوان الأبرز لحفظ الأمن وإحقاق الحقّ. هذه المؤسسة لم تبخل بتقديم أغلى ما لديها في سبيل حماية الاستقرار ومكافحة الإرهاب"، مؤكّدًا "أنّنا حريصون مع ​قيادة الجيش​ على حقوق عناصر المؤسسة المعنوية والمادية المكتسبة".

من جهتها، شدّدت الحسن على أنّ "ما حصل في طرابلس هو من صنع فلول ​الإرهاب​ الّذي نجح لبنان في مواجهته".

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