أعلن المكتب الإعلامي لـ"حركة الناصريين المستقلين - المرابطون"، أنّ "وفدًا من الحركة في الشمال برئاسة أمين مجلس المحافظة عبدالله الشمالي، زار في "المستشفي الإسلامي الخاص"، الجريح الفلسطيني صابر مراد الّذي تصدّى للإرهابي عبد الرحمن مبسوط الّذي نفّذ عمليّاته الإجرامية ضدّ الدوريات الأمنية من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي ليلة عيد الفطر، ما أدّى إلى استشهاد أربعة عسكريين بينهم ضابط في الجيش اللبناني".
وأوضح أنّ "الوفد نقل لمراد تحيّات أمين الهيئة القيادية في الحركة مصطفى حمدان وتمنياته له في الشفاء العاجل، مثمّنين له الدور البطولي الّذي قام به لعرقلة الإرهابي ومنعه من إتمام ما كان يخطّط له من جرائم، داعين الدولة اللبنانية إلى تكريمه".
كانت هذه تفاصيل خبر وفد من "المرابطون" زار الجريح صابر مراد ودعا الدولة إلى تكريمه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.