وفد من "المرابطون" زار الجريح صابر مراد ودعا الدولة إلى تكريمه

أعلن المكتب الإعلامي لـ"حركة الناصريين المستقلين - المرابطون"، أنّ "وفدًا من الحركة في الشمال برئاسة أمين مجلس المحافظة ​عبدالله الشمالي​، زار في "المستشفي الإسلامي الخاص"، الجريح الفلسطيني صابر مراد الّذي تصدّى للإرهابي عبد الرحمن مبسوط الّذي نفّذ عمليّاته الإجرامية ضدّ الدوريات الأمنية من ​الجيش اللبناني​ و​قوى الأمن الداخلي​ ليلة ​عيد الفطر​، ما أدّى إلى استشهاد أربعة عسكريين بينهم ضابط في الجيش اللبناني".

وأوضح أنّ "الوفد نقل لمراد تحيّات أمين الهيئة القيادية في الحركة ​مصطفى حمدان​ وتمنياته له في الشفاء العاجل، مثمّنين له الدور البطولي الّذي قام به لعرقلة الإرهابي ومنعه من إتمام ما كان يخطّط له من جرائم، داعين ​الدولة اللبنانية​ إلى تكريمه".