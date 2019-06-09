اشارت وزيرة الطاقة ندى بستاني إلى ان "مشاركتي في حملة تنظيف الشاطئ اللبناني التي اطلقتها وزارة البيئة هي لان هذه الحملة تخص كل اللبنانيين وليست لفريق سياسي محدد".
وفي حديث تلفزيوني كشفت بستاني أن "وزارة الطاقة تحضر لخطة شاملة في موضوع الأملاك النهرية وسنقوم بمسح شامل في وقت قريبا ونحن بحاجة لمساعدة بعض الوزرات والبلديات".
كانت هذه تفاصيل خبر بستاني: شاركت بحملة تنظيف الشاطئ اللبناني لأنها تخص كل اللبنانيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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