بستاني: شاركت بحملة تنظيف الشاطئ اللبناني لأنها تخص كل اللبنانيين

اشارت وزيرة الطاقة ​ندى بستاني​ إلى ان "مشاركتي في حملة تنظيف ​الشاطئ اللبناني​ التي اطلقتها ​وزارة البيئة​ هي لان هذه الحملة تخص كل اللبنانيين وليست لفريق سياسي محدد".

وفي حديث تلفزيوني كشفت بستاني أن "​وزارة الطاقة​ تحضر لخطة شاملة في موضوع الأملاك النهرية وسنقوم بمسح شامل في وقت قريبا ونحن بحاجة لمساعدة بعض الوزرات والبلديات".