البابا تواضروس يؤسس إيبراشية جديدة للخدمة الكنسية بجنوب أفريقيا

كتبت سارة علام يتمم البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد، طقس تجليس الأنبا أنطونيوس مرقس، مطرانًا على إيبارشية جنوب أفريقيا، ليصل عدد الإيبارشيات التابعة للكنيسة القبطية بأفريقيا إلى 4 إيبارشيات هى أم درمان والخرطوم وجنوب أفريقيا والخمس مدن الغربية (ليبيا)، حيث أعلن البابا تواضروس عن تأسيس إيبراشية جديدة بجنوب أفريقيا، يتولى الأنبا انطونيوس الخدمة فيها بعدما ترقى لدرجة المطران. وأشار قداسة البابا تواضروس فى كلمته عشية سيامة الآباء الأساقفة الجدد بالكاتدرائية...

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