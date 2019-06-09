جبق: تمكنا من الاتفاق على تخفيض جدي لاعداد كبيرة من الادوية

أكد وزير الصحة ​جميل جبق​ في كلمة له خلال افتتاح يوم الصيدلي أن "الصيدلي ليس بائعا بل هو صلة الوصل بين المريض والطبيب وهو يساعد المريض ويرشده الى الطريق الصحيح".

واشار جبق الى اننا "في ​وزارة الصحة​ قطعنا على انفسنا وعدا بإعطاء الاهمية الكاملة لقطاع الدواء و الهم الاساسي هو تخفيض الفاتورة الدوائية وتمكنا من الاتفاق على تخفيض جدي لاعداد كبيرة من الادوية"، مشددا على العمل"لإعادة الكشف على كل المستوصفات في لبنان والرقابة على عملها لتقديم الخدمات الطبية بشكل جيد وتفعيل التفتيش لإقفال المستوصفات التي لا تستوفي الشروط".

وأكد اننا "سنعمل على زيادة عدد مراكز الرعاية الصحية ودعمها وتطوير عملها ودعم وتشجيع صناعة الادوية المحلية عبر سلسلة قرارات".