الشرطة السودانية أطلقت الغاز المسيل على متظاهرين أغلقوا الطرقات

أطلقت ​الشرطة السودانية​ ​الغاز​ المسيل للدموع في ​الخرطوم​، على متظاهرين كانوا يحاولون نصب حواجز في الطرق، في اليوم الأوّل من حملة وطنية لـ"عصيان مدني".

وكان تجمع المهنيين السودانيين الّذي يقود منذ كانون الأوّل الماضي الاحتجاجات ضدّ حكم الرئيس المعزول ​عمر البشير​ الّذي امتدّ لثلاثة عقود، قد دعا إلى "العصيان المدني" اعتبارًا من اليوم الأحد.

وأكّد التجمع أنّ "العصيان سيتمّ رفعه عندما يسلّم ضبّاط الجيش الّذين أطاحوا بالبشير، الحكم إلى سلطة مدنيّة"، وهذا هو المطلب الرئيس للحركة الاحتجاجية بعد إنهاء عهد حكم البشير في 11 نيسان الماضي.