أكد وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان في تصريح له خلا زيارته منطقة جزين أن "الشهداء هم عنوان التصاقنا بهذه الارض التي تفقد قيمتها من دونهم، لانهم استشهدوا دفاعا عن وجودنا وايماننا وعن حريتنا".
وشدد قيومجيان على ان "حزب القوات اللبنانية هو حزب الشهداء والتاريخ والنضال والمقاومة، ومن دون شهدائنا نضالنا السياسي يفقد البعد والعمق والارتباط بالارض والوطن".
كانت هذه تفاصيل خبر قيومجيان من جزين: القوات حزب الشهداء والنضال والمقاومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.