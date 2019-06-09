قيومجيان من جزين: القوات حزب الشهداء والنضال والمقاومة

أكد وزير الشؤون الاجتماعية ​ريشار قيومجيان​ في تصريح له خلا زيارته منطقة جزين أن "الشهداء هم عنوان التصاقنا بهذه الارض التي تفقد قيمتها من دونهم، لانهم استشهدوا دفاعا عن وجودنا وايماننا وعن حريتنا".

وشدد قيومجيان على ان "​حزب القوات اللبنانية​ هو حزب الشهداء والتاريخ والنضال و​المقاومة​، ومن دون شهدائنا نضالنا السياسي يفقد البعد والعمق والارتباط بالارض والوطن".