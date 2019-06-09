تأجيل جلسة "تسريبات وزارة الخارجية" الى صباح الثلاثاء 11 حزيران

افادت معلومات صحافية عن "تأجيل جلسة "تسريبات ​وزارة الخارجية​" عند قاضي التحقيق الأول القاضي ​غسان عويدات​ في ​قصر العدل​ - ​بيروت​ من الاثنين 10 حزيران الى صباح الثلاثاء 11 حزيران".

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