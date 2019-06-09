الحريري حيا قوى الأمن: مؤسسة حيوية تسهر على الأمن وتقدم الشهداء من أجل لبنان

وجّه رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​، "تحية إلى ​قوى الأمن الداخلي​ مديرًا وضباطًا وأفرادًا في الذكرى 158 لتأسيسها". ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّها "مؤسسة حيويّة في دولة المؤسسات، تسهر على أمن المواطن وأمان المجتمع، وتقدّم التضحيات والشهداء من أجل ​لبنان​ واللبنانيين".

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