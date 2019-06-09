صحناوي ناشد البلديات للبدء بحملات توعية حول موضوع فرز النفايات

ناشد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​نقولا صحناوي​ البلديات للبدء بحملات توعية حول موضوع فرز النفايات. وفي حديث تلفزيوني كشف صحناوي ان "وزير ​البيئة​ ​فادي جريصاتي​ وعدنا بتخصيص يوم لتنظيف ​نهر بيروت​".

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