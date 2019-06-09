صحناوي ناشد البلديات للبدء بحملات توعية حول موضوع فرز النفايات

ناشد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب نقولا صحناوي البلديات للبدء بحملات توعية حول موضوع فرز النفايات.
وفي حديث تلفزيوني كشف صحناوي ان "وزير البيئة فادي جريصاتي وعدنا بتخصيص يوم لتنظيف نهر بيروت".
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