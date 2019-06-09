معلوف: المسؤولية الاولى في تنظيف الشاطئ تقع على عاتق الناس

أكد عضو تكتل ​لبنان القوي​ النائب ​ادي معلوف​ في حديث تلفزيوني أن "المسؤولية الاولى في تنظيف الشاطئ اللبناني تقع على عاتق الناس". وطلب معلوف من وزير ​البيئة​ جريصاتي البدء بحملة لتنظيف الانهار اللبنانية بعد الإنتهاء من حملة تنظيف الشواطئ.

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