بدء عملية الاقتراع لانتخاب ثمانية اعضاء في نقابة اطباء بيروت

بدأت عملية الإقتراع في بيت الطبيب لانتخاب ثمانية أعضاء في مجلس إدارة نقابة الأطباء في بيروت، سقطت عضويتهم وفق النظام الداخلي للنقابة، على أن يتم انتخاب نقيب للأطباء من الأعضاء الفائزين في هذه الانتخابات فور إعلان النتائج.

ويتنافس على مركز النقيب كل من رئيس لائحة "النقابة تجمعنا" ​شرف ابو شرف​ ورئيس لائحة "وفاق سلام انحاز" جورج افتيموس ورئيس لائحة "مستقلون" جان حاج، ويتنافس للفوز بالمقاعد الثمانية كل من الاطباء: وسيم بيطار، ​برنار جرباقة​، يوسف حداد، تغريد حاج علي، دريد عويدات، اسامة شمص، كريكور اجيديان عن لائحة "النقابة تجمعنا" المدعومة من "​التيار الوطني الحر​" و"​حزب الله​" و"​القوات اللبنانية​" و​حزب الكتائب​، والاطباء: ماريان مجدلاني، جان ابي يونس، عماد غصين، بدر زيدان، حسن البسام، انيس ابي عكر عن لائحة "وفاق سلام انجاز" المدعومة من ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ و​تيار المستقبل​ و​حركة امل​ ومستقلين، والاطباء جان حاج، شربل عازار، جورج نصار، علي شمس الدين، رافي لانجلريان، وهيب سلامة، ​وليد فارس​ و​محمد الحاج​ عن لائحة "مستقلون".