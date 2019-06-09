متعاقدو الثانوي دعوا للمشاركة الكثيفة باعتصام الثلثاء: لتحمل المسؤولية أمام المظالم

حثّ حراك المتعاقدين في ​التعليم الثانوي​ والأساسي، في بيان، المتعاقدين على "المشاركة بعد غد الثلثاء أمام ​وزارة التربية​، في الموقف الاستنكاري ضدّ تهميش المتعاقدين".

ودعا رئيس الحراك ​حمزة منصور​، المتعاقدين إلى "تحمّل مسؤوليّاتهم أمام المظالم الواسعة الّتي يتعرّضون إليها وتتمثّل قبل كلّ شيء بعدم جدية المسؤولين في الوزارات في دفع مستحقّات الأساتذة والإسراع فيها، إذ كان من المفترض قبض مستحقّات كانون الثاني وشباط وآذار قبل ​عيد الفطر​، كما وعد وزير التربية، لكن لم يحصل ذلك".

ودعا إلى "المشاركة الكثيفة في الاعتصام وإلى ألّا يلتفتوا غدًا الإثنين لبعض الأخبار والتصريحات المشبوهة الّتي تؤكّد أنّ الوزارة ستنجز قريبًا الجداول لترسلها إلى ​وزارة المال​، في حين أنّ هدف هذه التصريحات المشبوهة هو التأثير على المناضلين المتعاقدين وثنيهم عن المشاركة لأهداف مشبوهة"، سائلًا: "هل كلامهم سيكون أدقّ من كلام وزير التربية الّذي وَعد قبل العيد لكن لم يحصل شيء لأنّ وزارة التربية لم تعمل بهذه الجداول إلّا الإثنين الماضي؟".