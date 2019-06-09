أفاد مراسل "النشرة" في ​النبطية​ بأنّ "​الطيران الحربي الإسرائيلي​ ينفّذ في هذه الأثناء غارات وهميّة بشكل دائري فوق مناطق النبطية و​إقليم التفاح​، امتدادًا حتّى ​مرجعيون​ و​بنت جبيل​، ووصولًا نحو صور".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: الطيران الحربي الإسرائيلي ينفذ الآن غارات وهمية فوق النبطية وصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.