شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب الحكومة بإنشاء محطات مياه بعدد من قرى أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأوضح النائب أحمد سعد درويش فى طلبه، أن مشكلة انقطاع المياه أصبحت متكررة، ولا تصل لمعظم المنازل والمناطق، بسبب تهالك مواتير الرفع وضعف قدراتها، الأمر الذى ينعكس بالسلب على خدمات المواطنين، وإيجاد صعوبة في الحصول على المياه، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وفصل الصيف فى محافظة أسوان.

وطالب النائب أحمد درويش، الحكومة بمراعاة مواطنين محافظة أسوان بالنسبة للمياه ومشاكلها المتكررة، وذلك بإنشاء محطات مياه للشرب بكفاءة عالية رحمة بالمواطنين، وفى ضوء توجيهات القيادة السياسية واهتماماتها بالمواطنين، وتلبية خدماتهم.