شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بحل أزمة هيئة المجتمعات العمرانية وحاجزى الأراضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب عاطف عبد الجواد ، عضو مجلس النواب عن بنى سويف ،بحل أزمة هيئة المجتمعات العمرانية مع حاجزى الأراضى من الشباب والمستثمرين بعد أن سددوا ثمن الأرض كاملا التى تقدموا بشرائها فى حين أن الهيئة لا تزال تسحب منهم الأراضى وتفرض عليهم غرامات كبيرة.

وقال عضو مجلس النواب أن السبب فى ذلك يعود لتأخرهم عن أعمال تنفيذ المشروعات المخصص من أجلها الأراضى رغم تحديد مدة زمنية لتنفيذها فى الوقت الذى يمر به الاستثمار العقارى والعاملين به من صعوبات تخص التجارة والسيولة فى السوق .

وأشار عبد الجواد إلى أن ما تقوم به هيئة المجتمعات العمرانية تسبب فى انهيار الاستثمار العقارى فى مصر بأنشطته المختلفة وصناعاته المتعددة التى تقوم عليه و الذى كان يمثل أكثر من 60% من حجم الاستثمار فى جميع مجالاته وتسبب ذلك فى زيادة خسائر هذا القطاع متسائلا عن السبب وراء عدم إلغاء هذه الغرامات والعمولات على كل من سدد ثمن أرضه كاملا للهيئة.