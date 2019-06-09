أيمن أبو العلا: يحيى حامد متطرف.. واقتصاد مصر يمر بأوضاع ممتازة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن جماعة الإخوان الإرهابية تشن حملة مسعورة ضد الاقتصاد المصرى بعدما نجحت الدولة فى العبور من أزمة طاحنة تسببت فيها أسباب عديدة مرت بها خلال السنوات الماضية، لعل فى مقدمتها ما فشلت فيه الجماعة الإرهابية فى إدارته، حينما وصلت للحكم حينذاك.

وأضاف أبو العلا، فى بيان له اليوم ، أن وزير الاستثمار الإخوانى السابق يحيى حامد، شن هجوما حادا على اقتصاد مصر بعلة فشل الدولة فى إدارته خلال الفترة الحالية، إلا أن المؤشرات الحالية تؤكد كذب إدعاءه، فمعدل النمو الاقتصادى يزيد عن 5%، ومعدل البطالة انخفض من 13% إلى 9% فى حين انخفض العجز الكلى للموازنة من قرابة 13% فى عهد الإخوان إلى مستهدف يصل إلى 7% خلال السنة المالية الجديدة.

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وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن القرارات الجريئة للرئيس عبد الفتاح السيسى كتحرير سعر الصرف وغيرها من إجراءات الإصلاح الاقتصادى، كان لها أثر فعال فى ضخ المزيد من الاستثمارات الداخلية والأجنبية مؤخرا وإعادة الاقتصاد المصرى للطريق الصحيح مرة أخرى، لافتا إلى شهادات العديد من المؤسسات المالية العالمية تشير إلى قوة الإصلاح الاقتصادى، حيث تم رفع التصنيف الائتمانى من قبل فيتش إلى B+ مع نظرة إيجابية للاستثمار فى مصر، ومؤشر موديز رفع التصنيف الائتمانى من B2 إلى B3.