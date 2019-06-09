شكرا لقرائتكم خبر عن فساد أردوغان.. تقرير جديد يكشف إهدار أموال شركة مواقف سيارات باسطنبول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمرارا للنهج الفاسد لنظام رجب طيب أردوغان فى تركيا، كشف تقرير لديوان المحاسبة التركى، عن وقائع إهدار للمال العام فى شركة إدارة وتشغيل مواقف السيارات، التابعة لبلدية اسطنبول الكبرى، حيث تكبدت خسائر بلغت نحو 3 ملايين ليرة تركى، وذلك استمرار لنفس الفساد وإهدار لأموال الشعب التركي تحت كل حجر فى بلدية إسطنبول، التى هيمن عليها حزب العدالة والتنمية، منذ وصوله إلى السلطة، وهو ما يفسر سر تمسك رجب إردوغان بمقعد المدينة، وإقصاء أكرم إمام أوغلو.

التقرير أوضح أن الوحدات الإعلانية فى موقف السيارات تم تشغيلها بشكل غير قانونى فى "إس بارك"، بالإضافة إلى تشغيل عشرات السيارات غير المرخصة، وتزويد النواب بمرافق مجانية لوقوف السيارات.

أشار التقرير إلى أن وجود بعض مواقف السيارات المكشوفة والمغطاة، والتى تديرها الشركة تعمل دون ترخيص، يصل عددها نحو 173 من أصل 225 موقفا، وأكد على ضرورة حصولها على التراخيص من بلدية إسطنبول.

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أثبت تقرير ديوان المحاسبة، أن "إس بارك" تكبدت خسائر تقدر بـ 2 مليون و776 ألف ليرة، فى العام 2017، بسبب المواقف المجانية للسيارات.