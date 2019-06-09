شكرا لقرائتكم خبر عن "المحامين" تطالب أعضائها بسرعة تجديد اشتراك العام الحالى قبل 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب صلاح صالح، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، ورئيس لجنة تنقية الجداول ،أعضاء النقابة بالإسراع فى تجديد اشتراك العام الحالى والأعوام السابقة، خاصة فى ظل استمرارية عملية تنقية جداول القيد التى تقوم بها النقابة حالياً .

وأضاف صلاح صالح فى تصريحات له ، أن المقصود بتجديد اشتراك الاعوام السابقة تجديد اشتراك عامى 2017 و2018 وخاصة فى ظل العدد الكبير الذى لم يسدد هذا الاشتراك حتى الآن، موضحاً أن حذف غير المسددين للاشتراك يتم إعمالا للمادة 170 من قانون المحاماة حيث تنص على زوال عضوية كل من لم يسدد الاشتراك لمدة عامين بقوة القانون، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها فى المادة.

وذكر صلاح صالح رئيس لجنة تنقية الجداول بنقابة المحامين ،أنه بحلول 30 يونيو الجارى ستزول عضوية كل من لم يسدد الاشتراك .