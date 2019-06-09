تضرر أكثر من 30 ألف شخص جراء العواصف المطيرة والفيضانات جنوبي الصين

محمد اسماعيل - القاهرة - ناننينج - (د ب أ):

تضرر إجمالي 30345 شخصا من الأمطار الغزيرة والفيضانات في منطقة قوانجتشي ذاتية الحكم بجنوبي الصين، حيث تم إعادة توطين أكثر من 800 شخص، وفقا لما ذكرته السلطات المحلية اليوم الأحد.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم عن دائرة إدارة الطوارئ الإقليمية قولها إن العواصف المطيرة التي بدأت منذ يوم الثلاثاء تسببت في وقوع فيضانات بأربع مدن هي ناننينج وقويلين وخهتشي وفانجتشنجقانج.

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وحتى الساعة الثامنة من مساء أمس السبت، أدت العواصف المطيرة والفيضانات إلى إتلاف أكثر من 3400 هكتار من المحاصيل وانهيار 22 منزلا في قوانجشي، ما تسبب بخسائر اقتصادية مباشرة بنحو 7ر16 مليون يوان (4ر2 مليون دولار أمريكي).

وقام مكتب الأرصاد الجوية الإقليمي بتفعيل الاستجابة الطارئة أمس الأول الجمعة وتوقع استمرار هطول الأمطار الغزيرة حتى يوم 12 يونيو الجاري.

وناشدت السلطات السكان المحليين بتوخي الحذر إزاء الفيضانات والانهيارات الأرضية والطينية المحتملة.