الرطوبة 80%.. هيئة الأرصاد: ارتفاع الحرارة لهذا المعدل بدءًا من الغد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس اليوم الأحد يشهد حالة من الاستقرار على أغلب الأنحاء في ظل اعتدال درجات الحرارة على السواحل الشمالية والقاهرة والوجة البحري، وتراجع درجات الحرارة في الصعيد ليكون الجو حار بعد أن كان شديد الحرارة في النهار.

وأضاف عبدالعال لمصراوي، اليوم الأحد، يوجد فرص لسقوط الأمطار الخفيفة جدا على بعض المناطق من السواحل الشمالية، ودرجات الحرارة سجلت على القاهرة 33 درجة والسواحل الشمالية 27 درجة، وجنوب الصعيد 40 درجة.

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وأكد رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه بداية من الاثنين سترتفع درجات الحرارة بشكل تدريجي بنسب تتراوح بين درجة ودرجتين، ويستمر هذا الارتفاع حتى نهاية الأسبوع، وأن درجات الحرارة لن تتجاوز 38 على القاهرة.

وأوضح عبدالعال، أن إحساس المواطنين بالحرارة لا يرجع إلى ارتفاع درجات الحرارة ولكن بسبب زيادة نسب الرطوبة والتي تصل إلى 80%، مما يزيد الاحساس بشدة الحرارة.

وحذر عبدالعال سائقي السيارات من وجود شبورة مائية في الصباح الباكر على الطرق الصريحة والقريبة من المسطحات المائية والمزروعات.