جهاز مدينة 6 أكتوبر يُنفذ حملات لإزالة الإعلانات المخالفة بالمدينة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 اكتوبر، إنه تم تنفيذ عدة حملات لإزالة الإعلانات المخالفة بمنطقة "غرب سوميد" بالمدينة، مشيراً إلى استمرار تلك الحملات، لإزالة جميع الإعلانات العشوائية المتواجدة على أعمدة الإنارة بكافة الشوارع والميادين، لتشمل جميع المناطق بالمدينة.

وأضاف رئيس الجهاز، في بيان اليوم، يأتي ذلك في إطار حرص جهاز المدينة على القضاء على ملامح العشوائية ومنها، رفع تلك الإعلانات المخالفة، مؤكداً استمرار حملات إزالة تلك المخالفات بشكل يومي، وذلك بالتنسيق مع نواب رئيس الجهاز ورؤساء الأحياء.

وأكد رئيس الجهاز أنه لا تهاون فى إزالة أي مخالفةٍ أو تعدٍ بالمدينة، مشيراً إلى أن جهاز المدينة لديه الإمكانات اللازمة للتعامل الفوري مع أي مخالفة أو تعدٍ تنفيذاً للقانون.