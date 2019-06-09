الطب البيطري بالوادي الجديد: نكثف حملات مكافحة الكلاب الضالة بالمحافظة

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

قالت الدكتورة ميرفت ميلاد مدير إدارة الأمراض المشتركة بمديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، اليوم الأحد، إن هناك عدة أسباب أدت لانتشار الحيوانات الضالة بالمحافظة، جميعها خارجة عن إرادة المديرية منها وجود عدد كبير من الأماكن المهجورة داخل المدن والأحياء السكنية والقرى، اتخذتها الكلاب مأوى لها، بالإضافة إلى الأراضي الفضاء إلى تتوسط الوحدات السكنية وتحولت مع الوقت لمقالب للقمامة.

وأضافت ميلاد، أن المديرية تكثف جهودها لمكافحة الكلاب الضالة من خلال تسيير لجان للقضاء عليها باستمرار وبشكل مكثف عن طريق استخدام البنادق الخرطوش أو وضع السم لها، ومديرية الأمن خصصت فردي أمن لمعاونة المديرية في حملات القضاء على الكلاب الضالة.

وأوضحت أن المديرية تتلقى جميع شكاوى المواطنين وتتعامل معها في الحال، خاصة أن بعض هذه الكلاب تتسبب في نقل الأمراض مثل السعار، وتم التنبيه على جميع المزارعين بالقرى حول ضرورة إيواء الماشية والحيوانات الحقلية داخل الحظائر تجنبا لعقرها ونقل الأمراض إليها وهناك توصيات لمديرية الزراعة بسرعة إصدار تراخيص حظائر للمزارعين لحماية الماشية.